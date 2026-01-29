Стал известен стартовый состав «Ахмата» на контрольный матч с «Вардаром»

Сегодня, 29 января, состоится контрольный матч, в котором встретятся российский «Ахмат» и «Вардар» из Северной Македонии. Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 11:30 по московскому времени.

Стартовый состав «Ахмата»: Шелия, Уциев, Ндонг, Цаке, Богосавац, Гадио, Пряхин, Садулаев, Касинтура, Самородов, Мелкадзе.

«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 22 очка после 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков.

«Вардар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Северной Македонии. Команда набрала 42 очка за 16 игр.