Видеообзор матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Галатасарай»

Накануне состоялся матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором играли «Манчестер Сити» и «Галатасарай». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержала английская команда. Встреча состоялась на стадионе «Этихад» (Манчестер, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания).

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Эрлинг Холанд вывел «горожан» вперёд на 11-й минуте, Райан Шерки на 29-й минуте удвоил преимущество команды.

«Манчестер Сити» с 16 очками занял восьмое место в сводной таблице Лиги чемпионов и вышел в 1/8 финала турнира. «Галатасарай» с 10 очками расположился на 20-й строчке и сыграет в стыковых матчах турнира.