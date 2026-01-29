Видеообзор победы «Баварии» над ПСВ в 8-м туре Лиги чемпионов

Накануне состоялся матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором играли ПСВ из Эйндховена и мюнхенская «Бавария». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали футболисты немецкой команды. Встреча состоялась на стадионе «Филипс» (Эйндховен, Нидерланды). В качестве главного арбитра матча выступил Жоау Педру Пиньейру (Португалия).

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Джамал Мусиала вывел мюнхенцев вперёд на 58-й минуте, Исмаэль Сайбари на 78-й минуте сравнял счёт, Гарри Кейн забил победный гол на 84-й минуте.

ПСВ с восемью очками занял 28-е место в сводной таблице Лиги чемпионов и покинул турнир, «Бавария» с 21 очком заняла вторую строчку. Ранее немецкий клуб досрочно обеспечил себе выход в 1/8 финала турнира.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.