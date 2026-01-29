Венсан Компани высказался о победе «Баварии» в матче последнего тура ЛЧ с ПСВ
Главный тренер немецкой «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с нидерландским ПСВ (2:1).
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Мусиала – 58' 1:1 Сайбари – 78' 1:2 Кейн – 84'
Удаления: Жуниор – 90+4' / нет
«Ждали трудного матча. Они победили 4:1 на «Энфилде», а дома обыграли «Наполи» со счётом 6:2. Это атакующая команда, их игроки умеют реализовывать моменты. Гол, который мы пропустили, был результатом великолепного удара, великолепной игры. Я рад, потому что знаю, насколько сложны такие матчи. И я очень рад тому, как мы отреагировали на пропущенный мяч», — приводит слова Компани официальный сайт УЕФА.
«Бавария» заняла второе место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, ПСВ стал 28-м.
