Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Венсан Компани высказался о победе «Баварии» в матче последнего тура ЛЧ с ПСВ

Венсан Компани высказался о победе «Баварии» в матче последнего тура ЛЧ с ПСВ
Комментарии

Главный тренер немецкой «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с нидерландским ПСВ (2:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Мусиала – 58'     1:1 Сайбари – 78'     1:2 Кейн – 84'    
Удаления: Жуниор – 90+4' / нет

«Ждали трудного матча. Они победили 4:1 на «Энфилде», а дома обыграли «Наполи» со счётом 6:2. Это атакующая команда, их игроки умеют реализовывать моменты. Гол, который мы пропустили, был результатом великолепного удара, великолепной игры. Я рад, потому что знаю, насколько сложны такие матчи. И я очень рад тому, как мы отреагировали на пропущенный мяч», — приводит слова Компани официальный сайт УЕФА.

«Бавария» заняла второе место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, ПСВ стал 28-м.

Материалы по теме
Хейтеры нового формата ЛЧ, как дела?
Хейтеры нового формата ЛЧ, как дела?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android