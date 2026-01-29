Скидки
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Видеообзор сенсационной победы «Будё-Глимт» над «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Комментарии

Накануне состоялся матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались мадридский «Атлетико» и норвежский клуб «Будё-Глимт». Игра проходила на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Маурицио Мариани (Рим, Италия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу норвежской команды.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Сёрлот – 15'     1:1 Шёвольд – 34'     1:2 Хёг – 59'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Счёт в матче открыл форвард мадридского клуба Александр Сёрлот на 15-й минуте. Защитник норвежского клуба Фредрик Шёвольд на 34-й минуте счёт сравнял. На 59-й минуте нападающий «Будё-Глимт» Каспер Хёг вывел гостей вперёд.

«Атлетико» с 13 очками занял 14-е место в сводной таблице Лиги чемпионов и сыграет в стыковых матчах турнира. «Будё-Глимт» с девятью очками расположился на 23-й строчке и также сыграет в стыковых матчах.

Стыковые матчи нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдут 17-18 и 24-25 февраля 2026 года. Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
