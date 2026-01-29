Скидки
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
Футбол Новости

«Не думаю, что кто‑то из болельщиков «Динамо» расстроился». Мор — об уходе Дениса Макарова

«Не думаю, что кто‑то из болельщиков «Динамо» расстроился». Мор — об уходе Дениса Макарова
Комментарии

Бывший российский футболист Эдуард Мор прокомментировал переход полузащитника Дениса Макарова из московского «Динамо» в турецкий «Кайсериспор». Футболист подписал контракт с клубом до конца текущего сезона.

«Макаров — одарённый футболист, но немного «фестивальный». Одну игру выдаст, а потом на два‑три матча пропадает. Не думаю, что кто‑то из болельщиков «Динамо» сильно расстроился, что он ушёл. А это важный показатель. «Динамо» ставит перед собой большие задачи в чемпионате России. Для решения таких задач не слишком хорошо подходит футболист, от которого никогда не знаешь, чего ожидать», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

