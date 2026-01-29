Скидки
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Форвард «Баварии» Кейн: мне кажется, у нас были самые трудные соперники в Лиге чемпионов

Нападающий немецкой «Баварии» Гарри Кейн высказался об итогах общего этапа Лиги чемпионов. «Бавария» заняла второе место в турнирной таблице. Команда набрала 21 очко за восемь матчей. Первым стал английский «Арсенал» (24).

«Семь побед в восьми матчах показывают, какая у нас команда. Мне кажется, у нас были самые трудные соперники. Много по-настоящему трудных матчей: выезд против «ПСЖ», выезд против «Арсенала», домашний матч против «Челси», выезд здесь. Мы прошли через все трудности. Так что спасибо всем, кто принимал участие в этих играх, за то, как мы сражались», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

