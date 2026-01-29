Скидки
Тренер «Тоттенхэма» Франк прокомментировал победу в матче Лиги чемпионов с «Айнтрахтом»

Главный тренер английского «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк высказался о победе в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с немецким «Айнтрахтом» (2:0). В составе «Тоттенхэма» голами отметились Рандаль Коло Муани и Доминик Соланке.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
0 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Коло Муани – 47'     0:2 Соланке – 77'    

«Я очень доволен игрой и победой. Мы хорошо выглядели на протяжении всего матча, я чувствовал, что мы контролировали ход игры большую часть времени. Мы должны были выйти вперёд в первом тайме, но в итоге всё же повели в счёте, забили два гола. Хорошая победа на выезде. Мы не пропустили ни одного гола, и я очень этому рад», — приводит слова Франка официальный сайт УЕФА.

