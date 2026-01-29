Тренер «Тоттенхэма» Франк прокомментировал победу в матче Лиги чемпионов с «Айнтрахтом»
Поделиться
Главный тренер английского «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк высказался о победе в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с немецким «Айнтрахтом» (2:0). В составе «Тоттенхэма» голами отметились Рандаль Коло Муани и Доминик Соланке.
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
0 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Коло Муани – 47' 0:2 Соланке – 77'
«Я очень доволен игрой и победой. Мы хорошо выглядели на протяжении всего матча, я чувствовал, что мы контролировали ход игры большую часть времени. Мы должны были выйти вперёд в первом тайме, но в итоге всё же повели в счёте, забили два гола. Хорошая победа на выезде. Мы не пропустили ни одного гола, и я очень этому рад», — приводит слова Франка официальный сайт УЕФА.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 января 2026
-
14:37
-
14:35
-
14:30
-
14:21
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:55
-
13:52
-
13:46
-
13:41
-
13:35
-
13:23
-
13:20
-
13:17
-
13:05
-
13:05ЦСКА отправил нападающего в аренду в «Чайку» Официально
-
13:00
-
12:52
-
12:48
-
12:48
-
12:45
-
12:43
-
12:33
-
12:25
-
12:21
-
12:18
-
12:17
-
12:06
-
12:02
-
11:58
-
11:56
-
11:46
-
11:45
-
11:37