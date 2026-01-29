«Мог забить больше». Автор дубля Шельдеруп — о матче «Бенфики» с «Реалом» в Лиге чемпионов
Нападающий португальской «Бенфики» Андреас Шельдеруп высказался о победе в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с испанским «Реалом» Мадрид (4:2). Шельдеруп оформил дубль, ещё по голу за «Бенфику» забили Вангелис Павлидис (с пенальти) и Анатолий Трубин.
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 30' 1:1 Шельдеруп – 36' 2:1 Павлидис – 45+5' 3:1 Шельдеруп – 54' 3:2 Мбаппе – 58' 4:2 Трубин – 90+8'
Удаления: нет / Асенсио – 90+2', Родриго – 90+7'
«Фантастика! Именно о таком ты и мечтаешь — сыграть на таком прекрасном стадионе и победить «Реал». Это невероятно! Честно говоря, я немного разочарован, потому что мог забить больше. Мне нужно продолжать усердно работать, но это фантастическая победа. Нет слов, чтобы описать её. Идеальный сценарий!» — приводит слова Шельдерупа официальный сайт УЕФА.
