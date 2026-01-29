«Мог забить больше». Автор дубля Шельдеруп — о матче «Бенфики» с «Реалом» в Лиге чемпионов

Нападающий португальской «Бенфики» Андреас Шельдеруп высказался о победе в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с испанским «Реалом» Мадрид (4:2). Шельдеруп оформил дубль, ещё по голу за «Бенфику» забили Вангелис Павлидис (с пенальти) и Анатолий Трубин.

«Фантастика! Именно о таком ты и мечтаешь — сыграть на таком прекрасном стадионе и победить «Реал». Это невероятно! Честно говоря, я немного разочарован, потому что мог забить больше. Мне нужно продолжать усердно работать, но это фантастическая победа. Нет слов, чтобы описать её. Идеальный сценарий!» — приводит слова Шельдерупа официальный сайт УЕФА.