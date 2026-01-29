Зырянов прокомментировал трансфер Джона Джона в «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал трансфер бразильского хавбека Джона Джона в стан сине-бело-голубых.

— Константин Георгиевич, Джон Джон — второй новичок «Зенита» этой зимой. Поделитесь, пожалуйста, ожиданиями и оценкой этого трансфера.

— Это касается всех трансферов «Зенита» на вход: ожидаем от этих игроков классного футбола. Джон Джон — сильный футболист, мы хотели забрать его ещё летом, но футбольный клуб «Брагантино» тогда сказал нам, чтобы мы приходили зимой, что мы и сделали. Всё это время мы наблюдали за ним, и за эти полгода он стал ещё сильнее — забил много мячей и отдал много передач. Наверное, это связано с тем, что он очень хотел попасть в нашу команду и проявлял себя очень активно. Мы рады, что человек после того, как узнал о возможности перехода в «Зенит», не остановился, а продолжил забивать и отдавать голевые передачи. Мы довольны этим трансфером, тем, что всё удалось совершить. За некоторыми исключениями, всё прошло идеально, — цитирует Зырянова официальный сайт «Зенита».