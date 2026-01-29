Скидки
Главная Футбол Новости

«Позволили тревоге взять верх». Диего Симеоне — о поражении «Атлетико» от «Будё-Глимт»

Комментарии

Главный тренер испанского «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне прокомментировал поражение в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с норвежским «Будё-Глимт» (1:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Сёрлот – 15'     1:1 Шёвольд – 34'     1:2 Хёг – 59'    

«Именно такого матча мы и ждали. Мы говорили об этом перед игрой. Знали, что «Будё-Глимт» очень опасен в переходах. Мы хорошо играли в первом тайме и могли забить ещё один мяч. После ответного гола во второй половине нас охватила тревога, и мы позволили ей взять верх.

Я не могу требовать от игроков большего, потому что они много работают, стараются изо всех сил, но мы не смогли реализовать моменты перед воротами», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА со ссылкой на Movistar+.

