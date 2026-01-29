Скидки
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Никогда не кричал так громко в матче». Тренер «Будё-Глимт» — о победе в игре с «Атлетико»

Комментарии

Главный тренер норвежского «Будё-Глимт» Хьетиль Кнутсен прокомментировал победу в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с испанским «Атлетико» из Мадрида (2:1) и высказался о выходе команды в плей-офф. «Будё-Глимт» занял итоговое 23-е место в турнирной таблице.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Сёрлот – 15'     1:1 Шёвольд – 34'     1:2 Хёг – 59'    

«У нас был план, и мы все верили в него. Я никогда прежде не кричал так громко в футбольном матче. Эта команда просто невероятна. Потрясающий опыт!

Чувство переполняющее, я невероятно горжусь. Не буду сравнивать это ни с чем, но мы делаем то, что делаем. Мы должны этим очень гордиться. Достижения говорят сами за себя», — приводит слова Кнутсена официальный сайт УЕФА со ссылкой на VG.no.

Турнирная таблица Лиги чемпионов
