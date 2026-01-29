Сафонов прокомментировал решение Луиса Энрике выпустить его в старте на игру с «Ньюкаслом»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал решение главного тренера парижан Луиса Энрике выпустить его в стартовом составе на матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с английским «Ньюкаслом» вместо Люка Шевалье. Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Славко Винчич (Марибор, Словения). Матч закончился со счётом 1:1.

«Я думаю, объяснять тут нечего. В команде каждый уверен в себе и показывает себя с лучшей стороны на каждой тренировке», — приводит слова Сафонова Footmercato.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.