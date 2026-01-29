Сафонов прокомментировал решение Луиса Энрике выпустить его в старте на игру с «Ньюкаслом»
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал решение главного тренера парижан Луиса Энрике выпустить его в стартовом составе на матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с английским «Ньюкаслом» вместо Люка Шевалье. Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Славко Винчич (Марибор, Словения). Матч закончился со счётом 1:1.
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Витинья – 8' 1:1 Уиллок – 45+2'
«Я думаю, объяснять тут нечего. В команде каждый уверен в себе и показывает себя с лучшей стороны на каждой тренировке», — приводит слова Сафонова Footmercato.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
