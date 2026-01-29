«Ахмат» обыграл «Вардар» в контрольном матче благодаря голу Мелкадзе с пенальти

Завершился контрольный матч, в котором встречались российский «Ахмат» и «Вардар» из Северной Македонии. Команды играли в Белеке (Турция). «Ахмат» одержал победу со счётом 1:0.

В составе «Ахмата» единственный гол забил нападающий Георгий Мелкадзе, реализовав пенальти на 23-й минуте.

«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 22 очка после 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков.

«Вардар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Северной Македонии. Команда набрала 42 очка после 16 игр.