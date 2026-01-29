Скидки
Главная Футбол Новости

«Ахмат» обыграл «Вардар» в контрольном матче благодаря голу Мелкадзе с пенальти

«Ахмат» обыграл «Вардар» в контрольном матче благодаря голу Мелкадзе с пенальти
Комментарии

Завершился контрольный матч, в котором встречались российский «Ахмат» и «Вардар» из Северной Македонии. Команды играли в Белеке (Турция). «Ахмат» одержал победу со счётом 1:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
29 января 2026, четверг. 11:30 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Окончен
1 : 0
Вардар
Скопье, Северная Македония
1:0 Мелкадзе – 25'    

В составе «Ахмата» единственный гол забил нападающий Георгий Мелкадзе, реализовав пенальти на 23-й минуте.

«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 22 очка после 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков.

«Вардар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Северной Македонии. Команда набрала 42 очка после 16 игр.

