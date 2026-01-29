«Ахмат» обыграл «Вардар» в контрольном матче благодаря голу Мелкадзе с пенальти
Поделиться
Завершился контрольный матч, в котором встречались российский «Ахмат» и «Вардар» из Северной Македонии. Команды играли в Белеке (Турция). «Ахмат» одержал победу со счётом 1:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
29 января 2026, четверг. 11:30 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Окончен
1 : 0
Вардар
Скопье, Северная Македония
1:0 Мелкадзе – 25'
В составе «Ахмата» единственный гол забил нападающий Георгий Мелкадзе, реализовав пенальти на 23-й минуте.
«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 22 очка после 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков.
«Вардар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Северной Македонии. Команда набрала 42 очка после 16 игр.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 января 2026
-
14:37
-
14:35
-
14:30
-
14:21
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:55
-
13:52
-
13:46
-
13:41
-
13:35
-
13:23
-
13:20
-
13:17
-
13:05
-
13:05ЦСКА отправил нападающего в аренду в «Чайку» Официально
-
13:00
-
12:52
-
12:48
-
12:48
-
12:45
-
12:43
-
12:33
-
12:25
-
12:21
-
12:18
-
12:17
-
12:06
-
12:02
-
11:58
-
11:56
-
11:46
-
11:45
-
11:37