«Серьёзные санкции». Глава «Зенита» высказался о наказании Вендела

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о несвоевременном приезде бразильского полузащитника Вендела на зимние сборы команды. Футболист уже не впервые умышленно пропускает старт сборов.

— Вендел приехал не вовремя. Прокомментируйте эту ситуацию.

— Он приехал не вовремя уже не в первый раз. Комментарий здесь короткий: футбол — коллективный вид спорта и от таких поступков страдает не только Вендел, но и вся команда. К нему были применены серьёзные санкции, он будет оштрафован. Приказ об этом вышел, Вендел его подписал, он со всем согласен, — цитирует Зырянова официальный сайт «Зенита».