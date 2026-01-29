Видеообзор матча 8-го тура Лиги чемпионов «Айнтрахт» — «Тоттенхэм»

Накануне состоялся матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором играли франкфуртский «Айнтрахт» и лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Франкфурт Арена» (Франкфурт, Германия). В качестве главного арбитра матча выступил Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания).

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 47-й минуте у лондонцев гол забил Рандаль Коло Муани. Доминик Соланке на 77-й минуте удвоил преимущество команды.

После этой игры «Айнтрахт» с четырьмя очками занял 33-е место в сводной таблице Лиги чемпионов, команда покинула турнир. «Тоттенхэм Хотспур» с 17 очками расположился на четвёртой строчке и сыграет в 1/8 финала турнира.