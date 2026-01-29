Микель Артета оценил игру «Арсенала» в матче Лиги чемпионов с «Кайратом»

Главный тренер английского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с казахстанским «Кайратом» (3:2).

«Очень хорошее чувство. Мы сделали 11 замен и отлично начали игру. Конечно, мы разочарованы тем, как пропустили оба гола, но есть и много позитивных моментов как в командном, так и в индивидуальном плане. Отличная игра.

Нам немного не хватало эффективности, особенно перед воротами, хотя сегодня мы нанесли много ударов и создали много моментов, но в целом есть много хорошего, особенно учитывая травмированных игроков, таких как Риккардо Калафьори, который вышел на замену, и Кая Хаверца, который в первом тайме показал очень высокий уровень. Так что очень доволен», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.