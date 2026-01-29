Микель Артета оценил игру «Арсенала» в матче Лиги чемпионов с «Кайратом»

Главный тренер английского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с казахстанским «Кайратом» (3:2).
«Очень хорошее чувство. Мы сделали 11 замен и отлично начали игру. Конечно, мы разочарованы тем, как пропустили оба гола, но есть и много позитивных моментов как в командном, так и в индивидуальном плане. Отличная игра.
Нам немного не хватало эффективности, особенно перед воротами, хотя сегодня мы нанесли много ударов и создали много моментов, но в целом есть много хорошего, особенно учитывая травмированных игроков, таких как Риккардо Калафьори, который вышел на замену, и Кая Хаверца, который в первом тайме показал очень высокий уровень. Так что очень доволен», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.
- 29 января 2026
-
16:20
-
16:04
-
16:03
-
16:00
-
15:48
-
15:48
-
15:46
-
15:25
-
15:20
-
15:16
-
15:15
-
15:03
-
15:03
-
14:52
-
14:50
-
14:37
-
14:35
-
14:30
-
14:21
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:55
-
13:52
-
13:46
-
13:41
-
13:35
-
13:23
-
13:20
-
13:17
-
13:05
-
13:05ЦСКА отправил нападающего в аренду в «Чайку» Официально
-
13:00
-
12:52
-
12:48