Видеообзор матча Лиги чемпионов «Монако» — «Ювентус» с участием Александра Головина

Накануне состоялся матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Монако» и туринский «Ювентус». Игра проходила на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Санчес Мартинес (Испания). Матч закончился со счётом 0:0.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Монако» с 10 очками занял 21-е место в сводной таблице Лиги чемпионов и сыграет в стыковых матчах турнира. «Ювентус» с 13 очками расположился на 13-й строчке и также сыграет в стыковых матчах.

Стыковые матчи нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдут 17-18 и 24-25 февраля 2026 года. Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.