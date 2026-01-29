Артета высказался о 100-процентном результате «Арсенала» в общем этапе Лиги чемпионов

Главный тренер английского «Арсенала» Микель Артета подвёл итоги общего этапа Лиги чемпионов. Команда выиграла восемь матчей из восьми и стала первой.

«Мы демонстрируем стабильность и играем на высочайшем уровне, потому что у нас были очень сложные матчи. Выиграть восемь матчей подряд в этом турнире – редкость и очень сложно, поэтому большая похвала игрокам за то, что они сделали. Мы оказались в очень хорошем положении в этом турнире: у нас осталось меньше игр, и ответный матч будет дома. Это только начало, но очень позитивное.

Мы должны чувствовать себя комфортно там, где находимся, и понимать, что следующий вызов — это следующий соперник. Мы сделаем всё возможное, чтобы превзойти его и пройти в следующий раунд. Вот и всё», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.