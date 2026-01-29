Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета высказался о 100-процентном результате «Арсенала» в общем этапе Лиги чемпионов

Артета высказался о 100-процентном результате «Арсенала» в общем этапе Лиги чемпионов
Комментарии

Главный тренер английского «Арсенала» Микель Артета подвёл итоги общего этапа Лиги чемпионов. Команда выиграла восемь матчей из восьми и стала первой.

«Мы демонстрируем стабильность и играем на высочайшем уровне, потому что у нас были очень сложные матчи. Выиграть восемь матчей подряд в этом турнире – редкость и очень сложно, поэтому большая похвала игрокам за то, что они сделали. Мы оказались в очень хорошем положении в этом турнире: у нас осталось меньше игр, и ответный матч будет дома. Это только начало, но очень позитивное.

Мы должны чувствовать себя комфортно там, где находимся, и понимать, что следующий вызов — это следующий соперник. Мы сделаем всё возможное, чтобы превзойти его и пройти в следующий раунд. Вот и всё», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.

Турнирная таблица Лиги чемпионов
Материалы по теме
«Кайрат» дважды забил «Арсеналу» в Лондоне! Но не помешал историческому успеху Артеты
Видео
«Кайрат» дважды забил «Арсеналу» в Лондоне! Но не помешал историческому успеху Артеты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android