Зырянов — о зимних сборах «Зенита»: футболисты даже не устали, тренировались с улыбками

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов подвёл итоги первого зимнего сбора санкт-петербургской команды. По его словам, футболисты даже не устали — тренировки проходят с улыбками на лице.

— Позади первый сбор «Зенита» в Дохе. Поделитесь своими впечатлениями от общения с футболистами и тренерами. Как всё прошло?

— Я приехал в последние три дня, а футболисты даже не устали — тренировались с улыбками (смеётся). В заключительном товарищеском матче обыграли китайскую команду повторно, с крупным счётом. Видно, что ребята тренируются и играют с большим желанием, — приводит слова Константина Зырянова официальный сайт «Зенита».