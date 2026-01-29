«Было ощущение, что главная задача — меня поменять». Рахимов — о Франке Артиге в «Рубине»

Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос, не удивил ли его выбор руководства клуба в пользу Франка Артиги. Специалист возглавил «Рубин» после ухода Рахимова. Прежде Франк работал в подмосковных «Химках».

— Вас не удивил выбор в пользу Артиги?

— Знаешь что? У меня ощущение складывалось, что главная задача — меня поменять.

— Нет, ну все же ожидали, что Федотов…

— Там сколько кандидатов было? Там было достаточное количество кандидатов. Все, с кем говорили, кого предлагали, я об этом знал.

— А вам кто-то звонил из тренеров?

— Конечно. И мы говорили. Ты же понимаешь, что это всё равно приходит всё сюда, о чём говорили, что предлагали, всё это знают. Поэтому я для себя принял такое решение, — сказал Рахимов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».