Флик: пять команд из Англии вошли в топ-8, можете видеть, насколько важно достичь этого

Комментарии

Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с датским «Копенагагеном» (4:1) и попадании в топ-8 турнирной таблицы. «Барселона» заняла итоговое пятое место.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 1
Копенгаген
Копенгаген, Дания
0:1 Дадасон – 4'     1:1 Левандовски – 48'     2:1 Ямаль – 60'     3:1 Рафинья – 69'     4:1 Рашфорд – 85'    

«Я был недоволен первым таймом. Но второй тайм был намного лучше, и мы достигли своей цели — финишировали в первой восьмерке. Я этому рад.

Пять команд из Англии вошли в топ-8, так что можете видеть, насколько важно достичь этой позиции. Однако нам нужно думать о себе — я доволен результатом, думаю, болельщики тоже это показали. Этот турнир с новой моделью просто великолепен. Я сосредоточен только на своей команде, на том, что мы попали в первую восьмёрку», — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

