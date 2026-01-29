Юрий Сёмин: большая проблема, что Хвича получил травму, — с ним «ПСЖ» выглядит мощнее

Российский тренер Юрий Сёмин высказался по итогам матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «ПСЖ» и «Ньюкаслом» (1:1). По ходу этой встречи травму получил вингер парижан Хвича Кварацхелия, с которым Сёмин работал в «Локомотиве».

«ПСЖ» изначально больше рассчитывал на победу, но «Ньюкасл» правильно выстроил свою стратегию. «ПСЖ» далёк от своего уровня прошлого сезона, когда выиграли Лигу чемпионов. Имея таких игроков, они всё равно остаются одними из претендентов на победу в Лиге чемпионов. Большая проблема, что получил травму Хвича. На мой взгляд, команда немного сдала. С Хвичей «ПСЖ» выглядит мощнее», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.