Иван Игнатьев отправился в аренду в тульский «Арсенал»

«Оренбург» в телеграм-канале объявил о переходе нападающего Ивана Игнатьева в аренду в тульский «Арсенал».

«Иван Игнатьев на правах аренды переходит в «Арсенал». Между клубами достигнута договорённость об аренде нападающего до конца сезона-2025/2026.

В нынешнем сезоне Игнатьев девять раз появлялся на поле в футболке «Оренбурга», но результативными действиями отметиться не смог. Иван, желаем удачи! Возвращайся сильнее!» — написано в сообщении клуба.

27-летний Иван Игнатьев до «Оренбурга» выступал за алжирскую «Кабилию», армянский «Урарту», сербский «Железничар», «Сочи», московский «Локомотив», самарские «Крылья Советов», казанский «Рубин» и «Краснодар».