Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Тренер «Барселоны» Флик оценил игру Ямаля в матче Лиги чемпионов с «Копенгагеном»

Комментарии

Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об игре полузащитника Ламина Ямаля в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с датским «Копенагагеном» (4:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 1
Копенгаген
Копенгаген, Дания
0:1 Дадасон – 4'     1:1 Левандовски – 48'     2:1 Ямаль – 60'     3:1 Рафинья – 69'     4:1 Рашфорд – 85'    

«Ему приходится адаптироваться, потому что соперник почти всегда опекает его двумя или тремя игроками. Сегодня его скорость при первом голе и то, как он атаковал свободное пространство, были фантастическими. Он также возвращался назад, следил за оппонентом и работал в обороне. «Копенгаген» не смог сразу же прорваться к нашим воротам, потому что он был там. Прибавил, но у него абсолютно фантастические качества. Ламин потрясающий», — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

