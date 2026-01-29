Тренер «Барселоны» Флик оценил игру Ямаля в матче Лиги чемпионов с «Копенгагеном»
Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об игре полузащитника Ламина Ямаля в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с датским «Копенагагеном» (4:1).
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 1
Копенгаген
Копенгаген, Дания
0:1 Дадасон – 4' 1:1 Левандовски – 48' 2:1 Ямаль – 60' 3:1 Рафинья – 69' 4:1 Рашфорд – 85'
«Ему приходится адаптироваться, потому что соперник почти всегда опекает его двумя или тремя игроками. Сегодня его скорость при первом голе и то, как он атаковал свободное пространство, были фантастическими. Он также возвращался назад, следил за оппонентом и работал в обороне. «Копенгаген» не смог сразу же прорваться к нашим воротам, потому что он был там. Прибавил, но у него абсолютно фантастические качества. Ламин потрясающий», — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.
