Пять голов и драматичная развязка — в видеообзоре матча ЛЧ «Атлетик» — «Спортинг»

Накануне состоялся матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Атлетик» Бильбао и лиссабонский «Спортинг». Игра прошла на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер из Германии. Игра закончилась победой гостей со счётом 3:2.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Полузащитник «Атлетика» Ойан Сансет открыл счёт в начале матча, на третьей минуте. Защитник гостей Усман Дьоманде сравнял счёт на 12-й минуте. На 29-й минуте нападающий хозяев поля Горка Гурусета вывел свою команду вперёд. Во втором тайме полузащитник португальской команды Франсиску Тринкан отличился на 62-й минуте. В конце встречи, на 90+5-й минуте, нападающий «Спортинга» Алиссон Сантос вывел свою команду вперёд.

После восьми туров испанский клуб набрал восемь очков и занимает 29-е место. Португальская команда заработала 16 очков и располагается на седьмой строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.