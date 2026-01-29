Скидки
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Пять голов и драматичная развязка — в видеообзоре матча ЛЧ «Атлетик» — «Спортинг»
Комментарии

Накануне состоялся матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Атлетик» Бильбао и лиссабонский «Спортинг». Игра прошла на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер из Германии. Игра закончилась победой гостей со счётом 3:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
2 : 3
Спортинг
Лиссабон, Португалия
1:0 Сансет – 3'     1:1 Дьоманде – 12'     2:1 Гурусета – 28'     2:2 Тринкан – 62'     2:3 Сантос – 90+4'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Полузащитник «Атлетика» Ойан Сансет открыл счёт в начале матча, на третьей минуте. Защитник гостей Усман Дьоманде сравнял счёт на 12-й минуте. На 29-й минуте нападающий хозяев поля Горка Гурусета вывел свою команду вперёд. Во втором тайме полузащитник португальской команды Франсиску Тринкан отличился на 62-й минуте. В конце встречи, на 90+5-й минуте, нападающий «Спортинга» Алиссон Сантос вывел свою команду вперёд.

После восьми туров испанский клуб набрал восемь очков и занимает 29-е место. Португальская команда заработала 16 очков и располагается на седьмой строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Общий этап ЛЧ — всё! Кто вылетел, кто попал в 1/8 финала, как выглядит сетка плей-офф
Комментарии
