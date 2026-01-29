Сёмин: «Будё-Глимт» творит чудеса в Лиге чемпионов, а Хайкин — один из лучших на сегодня
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил выступление норвежского «Будё-Глимт» на общем этапе Лиги чемпионов. Команда вышла в плей-офф, заняв 23-е место в турнирной таблице. «Будё-Глимт» набрал девять очков за восемь матчей.
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Сёрлот – 15' 1:1 Шёвольд – 34' 1:2 Хёг – 59'
«В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов понравилась команда, которая делает чудо, — «Будё-Глимт». Я удивлён, что их тренера ещё никуда не забрали. «Будё-Глимт» творит чудеса в этой Лиге чемпионов. Там наш вратарь Хайкин, который претендует на звание одного из лучших на сегодняшний день», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
