Сёмин: «Будё-Глимт» творит чудеса в Лиге чемпионов, а Хайкин — один из лучших на сегодня

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил выступление норвежского «Будё-Глимт» на общем этапе Лиги чемпионов. Команда вышла в плей-офф, заняв 23-е место в турнирной таблице. «Будё-Глимт» набрал девять очков за восемь матчей.

«В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов понравилась команда, которая делает чудо, — «Будё-Глимт». Я удивлён, что их тренера ещё никуда не забрали. «Будё-Глимт» творит чудеса в этой Лиге чемпионов. Там наш вратарь Хайкин, который претендует на звание одного из лучших на сегодняшний день», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.