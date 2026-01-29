Скидки
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Чемпионат» запустил виральный спецпроект «ЧемпИстории»

«Чемпионат» запустил проект «ЧемпИстории». Это цикл еженедельных вертикальных видео, в котором рассказываются необычные уникальные истории о спорте. Концептуально их объединяет единый формат с журналистом-рассказчиком в кадре, одинаковый бэкграунд, монтаж и хэштег #ЧемпИстории.

«Проект «ЧемпИстории» не только стал популярным среди наших читателей, но и показал, что даже малоизвестные истории про разные футбольные события могут быть интересными и актуальными. Хочется отметить, что спортивный портал «Чемпионат» привлекает не только своих журналистов, но и спортивных блогеров. Это, в свою очередь, позволяет сделать проект ещё более масштабным», — сообщил главный редактор спортивного портала «Чемпионат» Вячеслав Опахин.

Ключевым рассказчиком выступает футбольный автор «Чемпионата» Григорий Телингатер. Однако в рамках проекта планируется привлечение и других блогеров: например, уже записаны истории с Максимом Никитиным – автором телеграм-канала «КБ ТЕЛЕГА». Ролики распространяются во всех соцсетях «Чемпионата» – Telegram, TikTok, YouTube: на них видеоистории суммарно набрали около 10 млн просмотров. На YouTube был создан с нуля отдельный канал «Чемп.Истории», который уже привлёк 1,8 млн просмотров.

