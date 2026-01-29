Скидки
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
Джон Джон поделился первыми впечатлениями после перехода в «Зенит»

Атакующий полузащитник «Зенита» Джон Джон поделился первыми впечатлениями после перехода в санкт-петербургский клуб. Срок действия трудового договора футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2030/2031.

— Вы уже побывали в Петербурге, прошли медосмотр, добрались до Дохи, скоро познакомитесь с командой. Какие первые впечатления?
— Очень хорошие! Повторюсь, хочу как можно скорее оказаться на поле, влиться в команду и приносить ей пользу, радуя болельщиков. Воодушевлён, что мне предоставилась такая возможность, и собираюсь приложить максимум усилий, чтобы испытать вместе с «Зенитом» множество счастливых моментов, — приводит слова Джона официальный сайт «Зенита».

