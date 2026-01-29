Бывший тренер «Спартака» может возглавить «Реал» — источник

Мадридский «Реал» выбрал приоритетного кандидата на пост главного тренера в случае увольнения Альваро Арбелоа по окончании сезона. Так, «Королевский клуб» планирует пригласить нынешнего наставника «Астон Виллы» Унаи Эмери. Об этом сообщает журналист Рамон Альварес де Мона в своих соцсетях.

Отмечается, что «Реал» уже провёл переговоры с Эмери, чтобы обсудить вариант сотрудничества. Детали потенциального назначения пока неизвестны.

«Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 2012 году испанский специалист работал в московском «Спартаке».