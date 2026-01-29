ЦСКА отправил нападающего в аренду в «Чайку»

Нападающий Глеб Пополитов перешёл из московского ЦСКА в песчанокопскую «Чайку» на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт ЦСКА.

«Глеб Пополитов завершит сезон в «Чайке». ПФК ЦСКА и ФК «Чайка» договорились об аренде 18-летнего футболиста до конца текущего сезона.

Желаем Глебу успешного завершения сезона!» — написано в сообщении клуба.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги Глеб Пополитов провёл два матча. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями нападающий не отметился. Пополитов перешёл в ЦСКА из «Чайки» в сентябре 2025 года. Ранее он выступал за московский «Спартак-2» и «Строитель» из Каменска-Шахтинского.