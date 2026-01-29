Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Быстров: чем Мостовой хуже Абаскаля? Он не смог бы так же утопить «Спартак»?

Владимир Быстров: чем Мостовой хуже Абаскаля? Он не смог бы так же утопить «Спартак»?
Комментарии

Бывший российский полузащитник Владимир Быстров высказался об известном в прошлом футболисте Александре Мостовом. По мнению Быстрова, Мостовой мог бы попробовать реализовать себя как тренера в московском «Спартаке».

— Когда Мостовой просит дать ему «Спартак», его слова всерьёз не воспринимают, и вряд ли это когда-то произойдёт.
— Если Царь готов царствовать в «Спартаке», то почему нет? Он это говорит к тому, что мы приглашаем из раза в раз непонятных людей. Вот кто у них там работал в последнее время?

— Станкович.
— Станкович — это такая же личность, как Мостовой в России. Ну и что? Дали человеку поработать, а он поплыл. До этого рыжий с космосом общался.

— Абаскаль.
— Чем Мостовой хуже Абаскаля? Он не смог бы так же утопить «Спартак»? Пусть Александр высказывается как хочет, как думает, — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Быстров: будь у меня € 400 млн, купил бы «Краснодар», «Спартак» и «Зенит» мне не нравятся
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android