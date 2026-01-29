Владимир Быстров: чем Мостовой хуже Абаскаля? Он не смог бы так же утопить «Спартак»?

Бывший российский полузащитник Владимир Быстров высказался об известном в прошлом футболисте Александре Мостовом. По мнению Быстрова, Мостовой мог бы попробовать реализовать себя как тренера в московском «Спартаке».

— Когда Мостовой просит дать ему «Спартак», его слова всерьёз не воспринимают, и вряд ли это когда-то произойдёт.

— Если Царь готов царствовать в «Спартаке», то почему нет? Он это говорит к тому, что мы приглашаем из раза в раз непонятных людей. Вот кто у них там работал в последнее время?

— Станкович.

— Станкович — это такая же личность, как Мостовой в России. Ну и что? Дали человеку поработать, а он поплыл. До этого рыжий с космосом общался.

— Абаскаль.

— Чем Мостовой хуже Абаскаля? Он не смог бы так же утопить «Спартак»? Пусть Александр высказывается как хочет, как думает, — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».