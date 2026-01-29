Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Азербайджане отреагировали на выход «Карабаха» в плей-офф Лиги чемпионов

В Азербайджане отреагировали на выход «Карабаха» в плей-офф Лиги чемпионов
Комментарии

Шеф-редактор сайта Sportlife.az Миралам Хасанли отреагировал на выход «Карабаха» в плей-офф Лиги чемпионов. Азербайджанская команда впервые в своей истории вышла в данную стадию. Команда квалифицировалась в стыковой раунд.

«Выход «Карабаха» в плей-офф Лиги чемпионов — первый подобный успех в азербайджанском футболе. Время покажет, что будет дальше. Потенциальными соперниками являются очень сильные клубы с большими бюджетами, однако «Карабах» окажет достойное сопротивление сопернику и будет бороться до конца. В этом уверено всё азербайджанское футбольное сообщество.

Прошлой ночью все болельщики карабахского и азербайджанского футбола не спали. Всё внимание было сосредоточено на последнем туре матчей. «Карабах» встречали в аэропорту большое количество болельщиков», — сказал Хасанли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Тренер «Карабаха» высказался об игре в стыках Лиги чемпионов с «ПСЖ» или «Ньюкаслом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android