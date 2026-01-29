В Азербайджане отреагировали на выход «Карабаха» в плей-офф Лиги чемпионов

Шеф-редактор сайта Sportlife.az Миралам Хасанли отреагировал на выход «Карабаха» в плей-офф Лиги чемпионов. Азербайджанская команда впервые в своей истории вышла в данную стадию. Команда квалифицировалась в стыковой раунд.

«Выход «Карабаха» в плей-офф Лиги чемпионов — первый подобный успех в азербайджанском футболе. Время покажет, что будет дальше. Потенциальными соперниками являются очень сильные клубы с большими бюджетами, однако «Карабах» окажет достойное сопротивление сопернику и будет бороться до конца. В этом уверено всё азербайджанское футбольное сообщество.

Прошлой ночью все болельщики карабахского и азербайджанского футбола не спали. Всё внимание было сосредоточено на последнем туре матчей. «Карабах» встречали в аэропорту большое количество болельщиков», — сказал Хасанли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.