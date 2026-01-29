Красивый гол дальним ударом — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Пафос» — «Славия»
Накануне состоялся матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались кипрский «Пафос» и чешская «Славия». Игра прошла на стадионе «Альфамега» (Колосси, Кипр). Хозяева одержали победу со счётом 4:1. Один из голов был забит красивым дальним ударом.
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Пафос
Пафос, Кипр
Окончен
4 : 1
Славия П
Прага, Чехия
1:0 Драгомир – 17' 1:1 Халоупек – 44' 2:1 Бруно – 53' 3:1 Силва – 84' 4:1 Оршич – 87'
Удаления: нет / Боржил – 59'
Видеообзор матча «Пафос» — «Славия»:
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Обе команды по итогам общего этапа вылетели из Лиги чемпионов.
Напомним, финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
