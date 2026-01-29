Красивый гол дальним ударом — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Пафос» — «Славия»

Накануне состоялся матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались кипрский «Пафос» и чешская «Славия». Игра прошла на стадионе «Альфамега» (Колосси, Кипр). Хозяева одержали победу со счётом 4:1. Один из голов был забит красивым дальним ударом.

Видеообзор матча «Пафос» — «Славия»:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Обе команды по итогам общего этапа вылетели из Лиги чемпионов.

Напомним, финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.