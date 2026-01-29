Глупая ошибка вратаря — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Байер» — «Вильярреал»

Накануне состоялся матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Байер» и «Вильярреал». Игра прошла на стадионе «БайАрена» (Леверкузен, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Эспен Эскос из Норвегии. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 3:0.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Счёт в матче открыл полузащитник хозяев поля Малик Тилльман на 12-й минуте. Тилльман оформил дубль в конце первого тайма, на 35-й минуте. Во втором тайме, на 57-й минуте, полузащитник Алехандро Гримальдо сделал счёт разгромным.

По итогам восьми туров испанский клуб набрал одно очко и занимает 35-е место. Немецкая команда заработала 12 очков и располагается на 16-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.