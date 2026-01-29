Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рахимов рассказал, сколько предложений по работе ему поступило после ухода из «Рубина»

Рахимов рассказал, сколько предложений по работе ему поступило после ухода из «Рубина»
Комментарии

Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос, сколько предложений по работе ему поступило после ухода из казанского клуба. «Рубин» объявил об отставке Рахимова в середине января.

— Рашид Маматкулович, заканчивая наш замечательный разговор. Что дальше? Вот за время с 12 января, когда официально вы перестали быть главным тренером «Рубина», сколько предложений последовало?
— Было одно.

— А можно я угадаю какое?
— Да не угадывай, не надо в эфире.

— Почему? Я могу сказать, что до приглашения Вадима Евсеева вы рассматривались главным тренером махачкалинского «Динамо»...
— Кто тебе сказал это?

— В махачкалинском «Динамо» мне сказали.
— Опять у тебя информация какая-то.

— Это, ну, это правда?
— Сегодня в «Махачкале» главный тренер — Вадик Евсеев. Надо пожелать ему удачи, — сказал Рахимов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«Было ощущение, что главная задача — меня поменять». Рахимов — о Франке Артиге в «Рубине»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android