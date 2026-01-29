Рахимов рассказал, сколько предложений по работе ему поступило после ухода из «Рубина»

Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос, сколько предложений по работе ему поступило после ухода из казанского клуба. «Рубин» объявил об отставке Рахимова в середине января.
— Рашид Маматкулович, заканчивая наш замечательный разговор. Что дальше? Вот за время с 12 января, когда официально вы перестали быть главным тренером «Рубина», сколько предложений последовало?
— Было одно.
— А можно я угадаю какое?
— Да не угадывай, не надо в эфире.
— Почему? Я могу сказать, что до приглашения Вадима Евсеева вы рассматривались главным тренером махачкалинского «Динамо»...
— Кто тебе сказал это?
— В махачкалинском «Динамо» мне сказали.
— Опять у тебя информация какая-то.
— Это, ну, это правда?
— Сегодня в «Махачкале» главный тренер — Вадик Евсеев. Надо пожелать ему удачи, — сказал Рахимов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».