Видеообзор разгромной победы «Брюгге» над «Марселем» в Лиге чемпионов

Накануне состоялся матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались бельгийский «Брюгге» и французский «Марсель». Игра проходила на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге. В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Гуида (Италия). Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Счёт в матче открыл на четвёртой минуте нападающий «Брюгге» Мамаду Диахон. Спустя восемь минут Ромео Верман удвоил преимущество хозяев поля. На 79-й минуте форвард Александар Станкович забил третий мяч.

«Брюгге» с 10 очками занял 19-е место в сводной таблице Лиги чемпионов и сыграет в стыковых матчах турнира. «Марсель» с девятью очками расположился на 25-й строчке и покинул турнир.

Стыковые матчи нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдут 17-18 и 24-25 февраля 2026 года. Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.