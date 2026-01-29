Сергей Юран: «Серик» ничего не погасил, но деньги в любом случае будут возвращены

Российский тренер Сергей Юран рассказал о задолженностях от турецкого клуба «Серик Беледиеспор».

«Серик» ничего не погасил. Пришла бумага ФИФА — всё признали в том плане, что клуб должен был выплатить деньги. Сейчас пойдут пени. По-моему, 2 или 3 февраля накладывается трансферный бан. В дальнейшем, в апреле, будет процедура лицензирования. Понятно, что лицензирование без погашения долгов клуб не пройдёт.

Деньги в любом случае будут возвращены. Даже если клуб будет расформирован, но там такого не допустят. Если не выплачивает клуб, то выплачивает ФИФА. Это как страховка — футбольные федерации платят деньги ФИФА на подобные случаи. Юристы сказали, что деньги в любом случае вернут. Просто, возможно, нужно будет подождать, если клуб обанкротится. Однако банкротство маловероятно — это не история с «Химками», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.