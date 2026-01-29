Видеообзор матча Лиги чемпионов «Юнион» — «Аталанта»

Накануне состоялся матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались бельгийский «Юнион» и «Аталанта». Игра прошла на стадионе «Лотто Парк» (Брюссель, Бельгия). В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер из Англии. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Единственный гол в матче забил Анан Халаили. Полузащитник хозяев поля отличился во втором тайме, на 70-й минуте.

По итогам восьми туров бельгийский клуб набрал девять очков и занимает 28-е место. Итальянская команда заработала 13 очков и располагается на 15-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.