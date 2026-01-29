Колыванов — об итальянских клубах в ЛЧ: спада нет, но с «Барсой» и «Реалом» не сравнятся

Рекордсмен среди россиян по матчам и голам в Серии А Игорь Колыванов оценил выступления итальянских клубов в Лиге чемпионов этого сезона. Напрямую в 1/8 финала турнира не вышел ни один из представителей итальянского первенства.

«Результат итальянских команд в Лиге чемпионов однозначно неудачный, общего спада нет. Он, может, был лет пять-семь назад. Сейчас в Италии достаточно сильный и интересный чемпионат, где три-четыре клуба борются за первое место. В том году «Интер» попал в финале на «ПСЖ» — обыграть было нереально. Они и так в полуфинале «Барсу» прошли», которая сама себе проблемы устроила.

Есть «Бавария», «Реал», Барселона», «Арсенал», тот же «Челси» — пока итальянские команды с ними не сравнятся и по игрокам, и по статусу. Выдающихся игроков в Серии А сейчас не так много. Если в 90-х итальянский чемпионат считался самым престижным и сильным, то потом пошли финансы от телевидения, в Англии появились самые топовые игроки, если не брать «Барсу» и «Реал», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.