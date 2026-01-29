Скидки
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Рано списали Моуринью». Юран — о сенсационной победе «Бенфики» над «Реалом» в ЛЧ

Бывший нападающий «Бенфики» Сергей Юран высказался о сенсационной победе лиссабонской команды над «Реалом» (4:2) в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 30'     1:1 Шельдеруп – 36'     2:1 Павлидис – 45+5'     3:1 Шельдеруп – 54'     3:2 Мбаппе – 58'     4:2 Трубин – 90+8'    
Удаления: нет / Асенсио – 90+2', Родриго – 90+7'

«Рано списали Моуринью. В его адрес было много критики после «Ромы» и в Турции. Я очень рад за него, мы лично знакомы. Моуринью показал «друзьям», что рано его относить к сбитым лётчикам. Я представляю, что вчера и сегодня творится в Лиссабоне, — это просто нужно видеть. Такое объяснить в красках очень сложно. Когда мы выиграли чемпионат и кубок, болельщики неделю просто гуляли и веселились. Вся политика и проблемы уходят на второй план. Я порадовался за свой клуб и Моуринью. Очень непросто выполнить задачу в Лиге чемпионов, особенно в матче с «Реалом». Молодцы! Поздравляю болельщиков, страна гуляет», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

