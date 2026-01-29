«Рано списали Моуринью». Юран — о сенсационной победе «Бенфики» над «Реалом» в ЛЧ

Бывший нападающий «Бенфики» Сергей Юран высказался о сенсационной победе лиссабонской команды над «Реалом» (4:2) в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
«Рано списали Моуринью. В его адрес было много критики после «Ромы» и в Турции. Я очень рад за него, мы лично знакомы. Моуринью показал «друзьям», что рано его относить к сбитым лётчикам. Я представляю, что вчера и сегодня творится в Лиссабоне, — это просто нужно видеть. Такое объяснить в красках очень сложно. Когда мы выиграли чемпионат и кубок, болельщики неделю просто гуляли и веселились. Вся политика и проблемы уходят на второй план. Я порадовался за свой клуб и Моуринью. Очень непросто выполнить задачу в Лиге чемпионов, особенно в матче с «Реалом». Молодцы! Поздравляю болельщиков, страна гуляет», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
