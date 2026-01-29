Скидки
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Джон Джон обозначил, какие цели ставит перед собой в «Зените»

Атакующий полузащитник «Зенита» Джон Джон рассказал, какие цели ставит перед собой в санкт-петербургском клубе. О переходе 23-летнего бразильца «Зенит» объявил накануне, 28 января. Срок действия трудового договора футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2030/2031.

— В чём, как считаете, ваши сильные стороны?
— Думаю, болельщики скоро узнают, в чём именно я силён. У меня много разных качеств, хорошее видение поля, но пусть моя игра расскажет всё сама за себя. Обещаю, она обрадует вас!

— Какие цели ставите перед собой в «Зените»?
— Такие же, какие всегда стоят перед клубом-грандом, которым является «Зенит», — каждый раз становиться сильнее и завоёвывать все возможные титулы, — приводит слова Джона официальный сайт «Зенита».

