«Этим прекрасен футбол!» Мостовой — о сенсационном выходе «Бенфики» в плей-офф ЛЧ

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался по итогам матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов между мадридском «Реалом» и «Бенфикой». Португальская команда одержала победу со счётом 4:2.

«Бенфика» героически вышла в плей-офф Лиги чемпионов, зацепившись за место благодаря голу на 98-й минуте. Последние минуты того матча упустил, только утром увидел, что «Бенфика» забила этот гол на последних минутах, который был нужен по разнице мячей для выхода в плей-офф. Забил вратарь. Конечно, это шикарно! Этим и прекрасен футбол. Здесь нет формулы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.