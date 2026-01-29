Скидки
Главная Футбол Новости

«Этим прекрасен футбол!» Мостовой — о сенсационном выходе «Бенфики» в плей-офф ЛЧ

«Этим прекрасен футбол!» Мостовой — о сенсационном выходе «Бенфики» в плей-офф ЛЧ
Комментарии

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался по итогам матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов между мадридском «Реалом» и «Бенфикой». Португальская команда одержала победу со счётом 4:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 30'     1:1 Шельдеруп – 36'     2:1 Павлидис – 45+5'     3:1 Шельдеруп – 54'     3:2 Мбаппе – 58'     4:2 Трубин – 90+8'    
Удаления: нет / Асенсио – 90+2', Родриго – 90+7'

«Бенфика» героически вышла в плей-офф Лиги чемпионов, зацепившись за место благодаря голу на 98-й минуте. Последние минуты того матча упустил, только утром увидел, что «Бенфика» забила этот гол на последних минутах, который был нужен по разнице мячей для выхода в плей-офф. Забил вратарь. Конечно, это шикарно! Этим и прекрасен футбол. Здесь нет формулы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

