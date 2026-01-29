Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Торпедо» обыграло «Волгу» в первом контрольном матче сборов, Гоцук забил в дебютной игре

«Торпедо» обыграло «Волгу» в первом контрольном матче сборов, Гоцук забил в дебютной игре
Комментарии

Завершился контрольный матч, в котором встречались московское «Торпедо» и ульяновская «Волга». Команды играли в Белеке (Турция). Матч прошёл в формате из трёх таймов, два из которых по 45 минут, а ещё один — 30 минут. «Торпедо» одержало победу со счётом 2:1.

В составе «Торпедо» отличились Алексей Каштанов и Кирилл Гоцук. За «Волгу» единственный гол забил Игорь Гершун.

«Торпедо» занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги Pari сезона-2025/2026. Команда набрала 21 очко за 21 матч. «Волга» располагается на 14-й строчке, заработав 22 очка. На первом месте находится воронежский «Факел», у которого 48 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android