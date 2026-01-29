«Торпедо» обыграло «Волгу» в первом контрольном матче сборов, Гоцук забил в дебютной игре
Поделиться
Завершился контрольный матч, в котором встречались московское «Торпедо» и ульяновская «Волга». Команды играли в Белеке (Турция). Матч прошёл в формате из трёх таймов, два из которых по 45 минут, а ещё один — 30 минут. «Торпедо» одержало победу со счётом 2:1.
В составе «Торпедо» отличились Алексей Каштанов и Кирилл Гоцук. За «Волгу» единственный гол забил Игорь Гершун.
«Торпедо» занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги Pari сезона-2025/2026. Команда набрала 21 очко за 21 матч. «Волга» располагается на 14-й строчке, заработав 22 очка. На первом месте находится воронежский «Факел», у которого 48 очков.
Комментарии
- 29 января 2026
-
14:50
-
14:37
-
14:35
-
14:30
-
14:21
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:55
-
13:52
-
13:46
-
13:41
-
13:35
-
13:23
-
13:20
-
13:17
-
13:05
-
13:05ЦСКА отправил нападающего в аренду в «Чайку» Официально
-
13:00
-
12:52
-
12:48
-
12:48
-
12:45
-
12:43
-
12:33
-
12:25
-
12:21
-
12:18
-
12:17
-
12:06
-
12:02
-
11:58
-
11:56
-
11:46
-
11:45