Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин: Сафонов заслужил, чтобы в «ПСЖ» ему предоставляли значительную часть времени

Юрий Сёмин: Сафонов заслужил, чтобы в «ПСЖ» ему предоставляли значительную часть времени
Комментарии

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о положении голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова во французском гранде. Накануне российский вратарь сыграл за «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Ньюкаслом». Игра завершилась со счётом 1:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Витинья – 8'     1:1 Уиллок – 45+2'    

«Сафонов провёл хороший матч с «Ньюкаслом», хоть команда и не победила. Его появление в составе удивило, но период, который играл Шевалье, проводил не очень мощно. Потому и произошла замена. В «ПСЖ» часто меняются игроки, но факт в том, что Сафонов заслужил, чтобы ему предоставляли значительную часть времени на поле», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

