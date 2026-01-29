Юрий Сёмин: Сафонов заслужил, чтобы в «ПСЖ» ему предоставляли значительную часть времени

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о положении голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова во французском гранде. Накануне российский вратарь сыграл за «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Ньюкаслом». Игра завершилась со счётом 1:1.

«Сафонов провёл хороший матч с «Ньюкаслом», хоть команда и не победила. Его появление в составе удивило, но период, который играл Шевалье, проводил не очень мощно. Потому и произошла замена. В «ПСЖ» часто меняются игроки, но факт в том, что Сафонов заслужил, чтобы ему предоставляли значительную часть времени на поле», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.