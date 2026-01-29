Скидки
«Оренбург» сообщил о трансфере полузащитника в «Уфу»

Комментарии

Полузащитник Владислав Камилов перешёл из «Оренбурга» в «Уфу». Об этом сообщил телеграм-канал «Оренбурга».

«Владислав Камилов переходит в ФК «Уфа». Влад пополнил наши ряды в июне 2023 года. За это время провёл 22 матча и отметился двумя забитыми мячами. Благодарим за вклад в развитие команды и желаем удачи, Влад!» — написано в сообщении клуба.

30-летний Владислав Камилов уже выступал за «Уфу» в период с 2020 по 2022 год. Также в послужном списке полузащитника значатся грозненский «Ахмат», «СКА-Хабаровск», ярославский «Шинник», астраханский «Волгарь», новотроицкая «Носта», барнаульское «Динамо» и «Ростов».

