Главная Футбол Новости

Рахимов ответил, может ли он в этом сезоне возглавить команду РПЛ

Рахимов ответил, может ли он в этом сезоне возглавить команду РПЛ
Комментарии

Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос, может ли он до конца этого сезона оказаться в каком-либо другом клубе Мир РПЛ. «Рубин» объявил об отставке Рахимова в середине января.

— Может так получиться, что ещё в этом сезоне вы возглавите команду Российской Премьер-Лиги?
— Это не от меня зависит. Это не от меня зависит, потому что я не знаю, как будет складываться ситуация. Ни одному тренеру не желаю [увольнения]. Потому что должна быть определённая солидарность. Я, например, ну, не пойду и не приеду туда, где ещё с тренером ничего не решено, допустим, а какие-то там моменты есть, там конфликты. Я не поеду туда. Потому что наша доля тренерская, она тяжёлая, — сказал Рахимов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Комментарии
