Глава «Зенита» прокомментировал продление контракта с Педро
Комментарии

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о продлении контракта сине-бело-голубых с бразильским полузащитником Педро.

— «Зенит» продлил контракт с Педро. Как вы оцениваете новое соглашение?
— Педро — игрок, который приехал в достаточно юном возрасте в нашу команду, помог «Зениту» стать чемпионом и в целом своей игрой заслужил продление контракта. Считаю, что новое соглашение — очень хороший ход с нашей стороны, — приводит слова Зырянова официальный сайт «Зенита».

Педро выступает за сине-бело-голубых с февраля 2024 года. В этом сезоне он провёл 23 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи.

