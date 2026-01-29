Скидки
Главная Футбол Новости

«Зенит» сделал предложение о приобретении нападающего «Фенербахче» — источник

«Зенит» сделал предложение о приобретении нападающего «Фенербахче» — источник
Санкт-петербургский «Зенита» сделал предложение о приобретении нападающего турецкого «Фенербахче» Юссефа Эн-Несири. Об этом сообщает журналист и инсайдер Ягиз Сабунчоглу. По данным источника, «Фенербахче» пока не ответил на предложение сине-бело-голубых.

Эн-Несири 28 лет, он выступает на позиции центрального нападающего. За «Фенербахче» марокканец играет с лета 2024 года. В нынешнем сезоне Юссеф провёл 25 матчей на клубном уровне, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в € 22 млн. Контракт футболиста с «Фенербахче» рассчитан до конца июня 2029 года.

