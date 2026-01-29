Скидки
Главная Футбол Новости

«Успеют выиграть не один титул». Глава «Зенита» — о сроках контрактов Педро и Джона Джона

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о сроках контрактов с бразильскими звёздами — Педро (до лета 2030 года) и Джона Джона (до лета 2031 года).

— Прокомментируйте сроки действия соглашений с обоими игроками (Педро и Джоном Джоном).
— Эти сроки — достаточные, чтобы футболисты успели проявить себя в нашей команде и выиграть не один титул, — приводит слова Константина Зырянова официальный сайт «Зенита».

Педро выступает за сине-бело-голубых с февраля 2024 года. В этом сезоне он провёл 23 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи. Джон Джон пополнил состав «Зенита» в январе 2026 года.

